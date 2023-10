Policiais do Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri), por meio da Delegacia de Defraudações e Combate à Pirataria (DDCP), cumpriram o mandado de busca e apreensão na residência de um homem que ensinava a falsificar documentos em um plataforma digital de vídeos. A ação policial ocorreu em Maruim e foi divulgada nesta segunda-feira, 9.

De acordo com a delegada Lauana Guedes, a DDCP iniciou investigação com o objetivo de verificar a veracidade de informação de que um homem ensinava a confeccionar documentos falsos, por meio de um canal em uma plataforma digital de vídeos.

“Após uma denúncia anônima, informando que alguém estaria ensinando a falsificar comprovantes de residência, iniciamos a investigação, e ficou constatada a existência de seis vídeos. Além de falsificar, ele também vendia documentos”, explicou Lauana Guedes.

Segundo a delegada Suirá Paim, durante a investigação, foi constatada a existência de seis vídeos em que o investigado ensinava a falsificação – com base em boletos de pagamentos de energia, água, telefone – e ainda demonstrava como criar o documento falso por meio de aplicativos de celular.

“Após algumas diligências e levantamentos, identificamos que seis vídeos tinham sido publicados. Inclusive, nos comentários, ele fornecia os dados bancários para que os interessados fizessem o pagamento via Pix para que ele confeccionasse o documento com os dados falsos”, detalhou Suirá Paim.

Foi então representada e prontamente deferida a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do investigado no município de Maruim, com o objetivo de apreender objetos relacionados com a prática criminosa.

Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os comentários dos vídeos foram fechados e, em seguida, o canal foi desativado. O inquérito policial foi finalizado e remetido à Justiça.