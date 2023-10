Equipes do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) prenderam um homem suspeito de ameaçar a própria tia com uma faca no Bairro Santos Dumont, Zona Norte de Aracaju. O fato foi registrado no fim da tarde desse domingo, 8.

Os policiais militares receberam a denúncia de que havia acontecido um crime referente à violência doméstica. Assim que chegaram ao local, os agentes localizaram a denunciante, sentada em frente a sua residência.

A mulher informou que foi ameaçada com uma faca pelo próprio sobrinho. Ainda de acordo com ela, não satisfeito com a situação, o homem tentou agredi-la com um tapa no rosto.

Os policiais realizaram buscas pelo suspeito, que foi encontrado ainda nas imediações de onde aconteceu o fato.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE