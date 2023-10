Equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) apreenderam uma motocicleta com restrição de roubo/furto no município de Lagarto, região Centro-Sul do estado. O veículo foi recuperado na noite dessa segunda-feira (02).

Os policiais foram acionados para averiguar uma motocicleta em estado de abandono às margens da Rodovia SE 270, nas imediações do Povoado Sobrado.

Após consultarem a placa da moto, os militares constataram que o veículo havia sido furtado no último domingo (1º).

Em seguida, a motocicleta, modelo NXR 150 Bros, foi apreendida e encaminhada à Delegacia Regional de Lagarto para que fossem tomadas as medidas cabíveis.