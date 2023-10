Uma ação conjunta entre a 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM) e do Grupamento Tático Aéreo (GTA) resultou no resgate de um homem de 61 anos que sofreu um AVC enquanto estava em uma área de mata em Laranjeiras. O resgate aconteceu nessa segunda-feira, 9.

De acordo com as informações policiais, as equipes da 3ª CIPM receberam a informação de populares de que havia um veículo abandonado em uma mata que ficava entre duas fazendas em Laranjeiras.

De acordo com o capitão Silvestre, no local, as equipes localizaram um veículo de cor preta, fechado e sem sinais de arrombamento. Os policiais então encontraram dois vaqueiros que disseram ter ouvido gritos de socorro da área da outra fazenda.

Diante da comunicação, as equipes iniciaram as buscas adentrando em mata fechada com a

ajuda dos dois vaqueiros.

“O carro não tinha restrições, e quando conversávamos perto do veículo ouvimos um grito. Após caminharmos uns 2km, ninguém mais gritava. Foi quando ouvimos outro grito e, mais ou menos 4km, encontramos a vítima”, narrou.

Em uma ribanceira, um homem de 61 anos estava deitado e com dois cachorros ao seu lado. O homem narrou que saiu para pescar, na sexta-feira, 6

O homem disse ainda que, quando estava andando, sentiu um formigamento nas pernas, ficou tonto e desmaiou. Ao acordar, não sentiu mais o lado direito do corpo.

A vítima contou ainda que tentou pedir socorro por celular, mas havia descarregado. Ali ele gritou por socorro.

Ao ser encontrado, as equipes da 3ª CIPM solicitaram o auxílio do GTA. O homem foi conduzido a uma unidade hospitalar.