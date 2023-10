Na noite desta quarta-feira, 11, equipe do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc) recebeu denúncia através do 181 a respeito de um ex-presidiário que estava guardando droga em um apartamento no bairro Jabotiana, em Aracaju.

A equipe de policiais realizou uma campana nas proximidades do condomínio e presenciou quando o suspeito embarcou em um veículo de lotação. O carro, que estava seguindo ao município de Salgado, foi monitorado pela equipe e abordado nas imediações do Terminal Rodoviário.

O suspeito portava maconha e recebeu voz de prisão. As diligência prosseguiram e, no apartamento do ex-presidiário, o Denarc apreendeu crack, várias munições calibre nove milímetros, celulares e aproximadamente cem quilos de maconha prensada. Duas outras pessoas foram conduzidas ao Departamento, ouvidas e, sem seguida, liberadas. As investigações prosseguem.