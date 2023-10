Policiais do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo no Bairro Dom Luciano, na Zona Norte de Aracaju. O caso foi registrado na tarde do úlitmo sábado,14.

Militares do Regimento faziam o patrulhamento de rotina na Rua Izabel, quando viram um homem em atitude suspeita.

Durante a revista pessoal, os policiais descobriram que o homem escondia uma arma de fogo na cintura.

Após o flagrante, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte : Ascom PM/SE