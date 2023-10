No último domingo, 8, policiais da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM) prenderam uma homem suspeito de agredir uma mulher no Centro de Neópolis, região do Baixo São Francisco.

Populares denunciaram uma suspeita de agressão física contra mulher na Rua das Flores. A equipe deslocou-se ao endereço informado e confirmou a veracidades da denúncia.

A vítima foi encontrada sentada em uma calçada, chorando e com uma lesão no olho. O suspeito foi preso em flagrante no mesmo local.

O homem e a vítima foram conduzidos à Delegacia Regional de Propriá para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE