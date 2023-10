Policiais militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem suspeito de roubar uma motocicleta à mão armada. O fato aconteceu nessa quarta-feira (25), no Conjunto Augusto Franco.

As equipes do Regimento receberam a informação de que um homem, armado com um revólver, havia roubado uma motocicleta modelo CG Titan, da cor azul, na Zona de Expansão da capital.

De imediato, os policiais intensificaram o patrulhamento na região e localizaram a moto no estacionamento de um hospital público, no Conjunto Augusto Franco.

No momento em que se aproximavam do local, os PMs perceberam quando um homem funcionou o veículo e passou a transitar pela contramão da via.

O suspeito tentou entrar em uma residência, mas foi interceptado antes. Durante a abordagem, ele foi flagrado com uma arma de fogo na cintura.

Além da motocicleta, os policiais também recuperaram o celular que havia sido subtraído da vítima no momento do roubo.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia, onde responderá pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo.