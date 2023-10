A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), com apoio da Delegacia Especializada à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav), apreendeu quatro armas de fogo e munições em uma residência na Avenida Augusto Maynard, em Aracaju, durante atendimento a uma ocorrência enquadrada na Lei Maria da Penha. A ação ocorreu nesta sexta-feira, 29, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

De acordo com a delegada Nayanna Batalha, responsável pelo caso, a investigação policial teve início a partir do momento em que a mulher procurou a Deam, para relatar que estava sofrendo violência doméstica e familiar, especificamente violências verbal, física e psicológica, e que o companheiro mantinha armas em casa, aumentando a insegurança no local.

A delegacia abriu inquérito policial para investigar o caso e representou pela busca e apreensão, que foi acolhida pela Justiça. Hoje, agentes da Deam cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, apreendendo uma carabina .40, uma pistola 380, uma pistola 9mm, uma arma supostamente usada na 2ª Guerra Mundial, pertencente à família do investigado, e 378 munições de diferentes calibres.

Ainda durante a ação, foi constatado que o suspeito tem a posse legal das armas e três dos armamentos são registrados. No momento, o investigado responde inquérito policial por crime no âmbito da Lei Maria da Penha e a Justiça concedeu à vítima medidas protetivas de urgência.

As armas e munições foram encaminhados à Deam e serão levadas ao Instituto de Criminalística, para perícia.

A Polícia Civil destaca que crimes contra a mulher podem ser denunciados através do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do(a) denunciante é garantido.