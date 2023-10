Policiais civis da 6ª Delegacia Metropolitana (6ª DM), em parceria com a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), cumpriram os mandados de prisão contra um homem que estava foragido da cidade de Mineiros (GO). A ação policial ocorreu nesta sexta-feira, 20, no conjunto Marcelo Déda, em São Cristóvão.

De acordo com as informações policiais, as decisões judiciais expedidas em Góias são decorrentes do crime de estupro de vulnerável e receptação.

As apurações policiais conduzidas pela 6ª DM identificaram que o foragido da Justiça de Goiás estava em São Cristóvão.

Após ser preso, o investigado confessou os crimes e indicou já ter procedimentos policiais que os apontavam como autor estupro de menores, inclusive da própria filha de apenas 12 anos, que foi abusada durante meses, quando visitava o pai. Ele também confessou ser investigado por receptação.