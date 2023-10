Na madrugada desta terça-feira, 17, a Policia Civil, por meio da Delegacia de Repressão de Crimes Rurais e Abigeato (DERCRA), realizou a prisão de um suspeito investigado por furtos de gado, na zona rural do município de Pacatuba. A prisão foi feita no Loteamento Vida Nova, no Bairro Santa Maria, em Aracaju.

Segundo as informações passadas pela Polícia Civil, o investigado é ex-presidiário, com passagens pelo sistema prisional por roubo a banco, porte de arma de fogo e envolvimento com tráfico de drogas.

Desde 2022, vinha sendo investigado pela DERCRA também por envolvimento em furtos seguidos de abates de bovinos em propriedades rurais de Pacatuba e Pirambu.

Em setembro de 2022, após furtar e abater uma vaca no Povoado Golfo, em Pacatuba, o suspeito fugiu e acabou abandonando seu veículo na cena do crime, dando início às investigações que culminaram na sua prisão.

As investigações continuam para identificação e localização dos demais integrantes do grupo criminoso.

A Polícia Civil reforça que qualquer informação pode ser direcionada, de maneira anônima e segura por meio do Disque Denúncia (181).