A Polícia Civil procura por duas suspeitas de furtos em lojas de joias em shoppings da capital sergipana. Os crimes ocorreram no último domingo, 15. A população pode colaborar, informando a identidade e a localização das investigadas através do Disque-Denúncia (181).

Os alvos dos furtos eram semijoias. A Polícia Civil já realizou ouvidas e levantou imagens das câmeras de segurança do ambiente comercial.

De acordo com os relatos registrados, as suspeitas se passaram por clientes para realizar as ações criminosas. As duas lojas são da mesma franquia e estão respectivamente localizadas nos bairros Coroa do Meio e Jardins.