Na última segunda-feira, 23, policiais militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) apreenderam substâncias semelhantes à maconha e cocaína no Bairro Inácio Barbosa, em Aracaju. Um suspeito foi preso.

Enquanto realizavam rondas de rotina na Comunidade do Pantanal, as equipes do Regimento perceberam quando um homem entrou em uma casa abandonada de maneira suspeita.

Os policiais foram verificar a situação e viram o suspeito. No momento da abordagem, o homem estava escondido em meio a pés de bananeira, próximo à margem de um rio.

Com ele, nada foi encontrado. Porém, no local onde ele estava, os militares encontraram substâncias semelhantes à maconha e à cocaína, além de uma faca e um rolo de papel filme, utilizados para embalar os entorpecentes.

O suspeito e o material ilícito foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE