Nesse domingo, 1º, policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) prenderam uma pessoa por porte ilegal de arma de fogo no conjunto Bugio, Zona Norte de Aracaju.

Por volta das 21h, os militares realizavam planejamento operacional de trânsito no Conjunto Bugio, quando o veículo Palio, de placas JPL4B76, parou bruscamente próximo aos policiais. Os ocupantes afirmaram que estavam perseguindo duas pessoas numa motocicleta, suspeitas de assalto. Os suspeitos foram questionados se seriam policiais ou estariam com arma de fogo, mas negaram e aparentaram bastante nervosismo. Os militares realizaram uma abordagem e encontraram no veículo um revólver calibre 38 com seis munições do mesmo calibre, intactas.

O proprietário da arma afirmou ser agente socioeducativo, apresentou carteira funcional e esclareceu que omitiu a informação de estar armado porque não tinha o porte de arma. O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE