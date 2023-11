Policiais civis da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), na tarde desta segunda-feira, dia 13, apreenderam um adolescente suspeito de praticar ato infracional de homicídio tentado contra um motorista de ônibus coletivo. O caso aconteceu nas imediações do bairro Coroa do Meio, zona sul da capital.

Segundo a vítima e motorista do ônibus, o adolescente entrou no veículo e pulou a catraca, não efetuando o pagamento da passagem. O motorista então teria chamado a atenção do menor sobre sua indevida conduta, quando este desceu do ônibus e efetuou disparos, tendo apenas um percutido e deflagrado a munição, sem atingir a vítima.

O adolescente foi localizado nesta segunda-feira pela equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, momento em que foi apreendido em cumprimento à mandado de internação provisória expedido pela 17ª Vara Cível de Aracaju.

O adolescente confessou a autoria do disparo, confirmando ter tentado efetuar mais disparos, mas a munição acabou falhando, não sendo deflagrada.