A Operação do Departamento de Narcóticos (Denarc) resultou na desarticulação de um esquema de tráfico de drogas que ocorria em um apartamento situado no loteamento São Brás, em Nossa Senhora do Socorro, e na apreensão de cocaína tipo exportação. O trabalho policial ocorreu na tarde desta terça-feira, 31, após informação recebida pelo Disque-Denúncia 181.

Durante o trabalho de investigação, as equipes encontraram o imóvel sem nenhum suspeito. No entanto, dentro da residência, foi encontrado 1,5 kg de cocaína tipo exportação, cujo quilo desse entorpecente é avaliado em R$ 30 mil, totalizando nesta apreensão um valor de aproximadamente R$ 40 mil. Além da cocaína, foram apreendidas uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro.

A investigação agora se concentra em rastrear a origem da droga e identificar possíveis compradores em Sergipe. O Denarc busca esclarecer todos os detalhes desse crime, para identificar e responsabilizar todos os envolvidos nessa prática ilícita em Sergipe.