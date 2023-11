Agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido contra o segundo suspeito de envolvimento no homicídio de Antônio Marcos Silva dos Santos, conhecido como “Camburão”. O crime aconteceu em 28 de janeiro de 2023, no bairro Rosa Elze, em São Cristóvão, e a detenção ocorreu na manhã desta terça-feira, 28, no bairro Santos Dumont, em Aracaju.

De acordo com as investigações, no dia do delito, dois homens teriam cercado a vítima, que estava em uma carroça por volta das 17h50, na Avenida Chesf, no bairro Rosa Elze, e, com golpes de faca e pauladas, levaram a vítima a óbito, devido aos graves ferimentos. Segundo levantamentos policiais, o fato ocorreu em razão de desentendimentos anteriores dos suspeitos com a vítima.

Após diversas diligências, equipes do DHPP localizaram e prenderam o investigado conhecido por “Betinho” na manhã de hoje, 28. O outro suspeito de envolvimento com o homicídio, apelidado de “Cosminho”, já havia sido detido em 03 de outubro deste ano no Jardim Universitário, em São Cristóvão.

Durante o interrogatório, os dois investigados confessaram sua participação no homicídio. A Polícia Civil destaca a importância do Disque-Denúncia 181, por meio do qual a população colabora com informações relevantes na apuração dos delitos. O sigilo do denunciante é garantido.