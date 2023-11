A Energisa e a Polícia Civil realizaram uma ação de combate ao furto de energia, no município de Salgado, na segunda-feira, 20. Durante ação foram recolhidos mais de 400 quilos de cabos utilizados para realizar ligações clandestinas em residências. No período de janeiro a outubro, já foram recuperados mais de 22 mil KWh de energia, suficiente para abastecer o município de Capela por um ano.

Segundo o coordenador de Medição e Combate à Perdas, Bernard Gouveia, foram realizadas mais de 44 mil inspeções e identificadas cerca de 8.700 irregularidades, por meio de análises de histórico de consumo e denúncias. A notificação e regularização de fraudes e furtos de energia é fundamental para a qualidade no fornecimento de energia elétrica para todos os clientes. A prática inclusive é crime previsto no Código Penal Brasileiro, com pena que varia de um a quatro anos de reclusão.

“As ligações clandestinas impactam o fornecimento de energia e podem causar acidentes graves, pois são realizadas por pessoas que não tem conhecimento técnico, utilizam materiais inadequados e, muitas vezes, encostam na rede energizada acarretando acidente. Por isso, orientamos que os clientes sempre busquem a Energisa para regularizar a situação”, explica Bernard.

Quando a fraude é identificada, além da regularização e abertura do Boletim de Ocorrência, a Energisa realizará a cobrança dos valores retroativos referentes ao período da irregularidade. A denúncia da irregularidade pode ser realizada por meio dos canais de atendimento da Energisa. A identidade de quem denuncia é mantida em total anonimato.

Fonte: Energisa