Policiais civis da Delegacia de Repressão a Crimes Rurais e Abigeato (Dercra) recuperaram oito cabeças de gado levadas do povoado Brasília, em Lagarto. Os animais foram encontrados na Barra dos Coqueiros nessa quarta-feira, 22.

Segundo o apurado até o momento pela Dercra, o investigado ludibriou o dono dos animais e, dessa forma, conseguiu levar os animais da propriedade rural em Lagarto. Depois, os animais foram vendidos sem conhecimento da vítima.

De acordo com o delegado Fernando Melo, o investigado responderá por furto mediante fraude.

As investigações prosseguem com objetivo de localizar o autor do crime que, diante do relato de testemunhas já ouvidas no inquérito, também é apontado como autor de outros golpes, da mesma natureza, na região da Barra dos Coqueiros.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com a apuração policial sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.