Um micro-ônibus tombou no acostamento da BR-235, no município de Nossa Senhora do Socorro, na noite dessa segunda-feira (27). Cerca de 20 passageiros estavam sendo transportando pelo veículo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, dois deles ficaram feridos, sendo uma em estado grave e outra com corte na cabeça. As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas ao hospital.

No momento do acidente, o micro-ônibus seguia da capital sergipana à cidade de São Domingos. A pista estava molhada por causa da chuva.

A Coopertalse, empresa responsável pelo veículo, informou que enviou fiscais ao local para prestar apoio às vítimas e ajudar na apuração das causas do tombamento.

Fonte: A8