Na tarde desta segunda-feira, 27, policiais da 3ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Militar (3ª Cia/5º BPM) prenderam um homem por tentativa de homicídio no município de Nossa Senhora do Socorro.

Após o acionamento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), os militares do 5º BPM foram verificar uma denúncia de tentativa de homicídio na Rua Carlos Menezes, no Loteamento Pai André.

Assim que chegaram ao local, os policiais se depararam com um homem ensanguentado e com ferimentos provocados por pedaços de uma garrafa de vidro.

Durante a verificação do fato, os militares receberam informações sobre a localização do possível agressor e iniciaram as diligências.

Pouco tempo depois, o homem foi preso e encaminhado à delegacia para que fossem tomadas medidas legais.