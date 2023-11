Na última quinta-feira, 16, militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam um homem por suspeita de tráfico de entorpecentes no bairro Coroa do Meio, Zona Sul de Aracaju.

Durante patrulhamento, a equipe recebeu denúncia de que existia um homem vendendo drogas, próximo a um bar na Rua Urbano Neto.

Após diligências nas redondezas, foram apreendidas com o suspeito 20 gramas de maconha, 30 gramas de cocaína, 21 comprimidos de droga sintética, duas balanças digitais, uma faca e material para embalagem de drogas.

Deste modo, o caso foi encaminhado à Central de Flagrantes para que as providências cabíveis fossem adotadas.

Fonte: Ascom PM/SE