Na última quinta-feira, 2, equipes do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo no Bairro Lamarão, Zona Norte de Aracaju. A ação aconteceu durante a madrugada.

De acordo com informações, os policiais flagraram três homens em atitude suspeita, fazendo uso de entorpecentes no Bairro Lamarão, por volta das 2h. No momento de busca pessoal, apreenderam com um deles um revólver calibre .38 com seis munições.

Também foram apreendidos cinco pinos de cocaína, 19 pedras de crack e um papelote de maconha. Após o flagrante, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia Plantonista para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE