A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Turismo (Detur) informou, nesta quarta-feira, 8, que está atuando 24h para identificar os proprietários de aparelhos celulares recuperados em ações e operações deflagradas durante o Pré-Caju 2023. A unidade policial já iniciou devoluções e está verificando IMEIs e vítimas que fizeram a comunicação à Polícia Civil através do boletim de ocorrência. Porém, a Detur reforça que o contato para devolução é feito por telefone ou mensagem de WhatsApp, mas não há, em hipótese alguma, o encaminhamento de links.

Conforme a delegada Luciana Pereira, durante o Pré-Caju foram realizadas diversas operações no intuito de flagrar pessoas praticando furto de celulares na festa. Como resultado, vários celulares foram recuperados. “Diversos aparelhos foram de fato localizados e apreendidos, estando na delegacia. Mas, devido à demanda, ainda é preciso uma verificação de IMEI e de números de telefone para fazer a devolução”, explicou.

À medida que os trabalhos investigativos avancem, a Detur irá entrar em contato com as vítimas. “Todos os aparelhos apreendidos serão devolvidos, e as vítimas serão chamadas à delegacia. Mas, a gente pede às vítimas que ainda não fizeram o boletim de ocorrência, que façam o registro na Delegacia Virtual”, orientou Luciana Pereira.

Com o registro do boletim de ocorrência, a comunicação oficial do caso será validada e o documento de registro do fato irá conter os dados da vítima. “Todos os boletins de ocorrência relacionados à festa estão sendo verificados, e o intuito é que a gente consiga recuperar o máximo possível de aparelhos. Com relação aos recuperados, a Detur entrará em contato com as vítimas”, acrescentou a delegada.

Contato da delegacia

Luciana Pereira alertou que o contato para devolução dos aparelhos recuperados pela Polícia Civil ocorrerá, exclusivamente, por contato telefônico ou por WhatsApp. Mensagens de SMS, e-mail ou com links é indicativo de golpe. “É importante dizer que esse contato que a delegacia vai fazer é via ligação ou WhatsApp. A delegacia não manda mensagens com links, assim como a Apple ou a Google”, enfatizou a delegada.

Em caso de recebimento de links indicando localização do celular, a recomendação é não clicar, pois é indicativo de golpe. “Ninguém manda mensagem. Recebeu uma mensagem com link a pessoa não deve clicar. Se for necessário, procure uma delegacia mais próxima e peça uma orientação. Se alguém entrou em alguma conta, furtou algum valor, procure a delegacia”, orientou Luciana Pereira.

Devolução e Alerta Celular

Alguns celulares recuperados em situações de flagrante e também de investigações anteriores já estão sendo devolvidos. Luciana Pereira recomendou também o cadastro no Alerta Celular para ampliar as chances de localização e devolução dos celulares. “O Alerta Celular tem ajudado bastante, pois, através dele conseguimos o cadastro, o IMEI. São formas de conseguir a localização do aparelho”, comentou.

Operações

Assim como em outras festividades, a Detur intensificou as investigações e operações no Pré-Caju 2023. “Diversos grupos de outros estados foram presos. Todas as prisões em flagrante foram convertidas pela Justiça em preventivas. É importante que as pessoas saibam que a polícia não tem economizado esforços para que uma pronta resposta seja dada”, salientou a delegada.

Denúncias

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar a polícia a identificar grupos criminosos que atuam com furtos e roubos de celulares podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. A Polícia Civil pede que eventuais vítimas desses crimes registrem o boletim de ocorrência, que pode ser feito também pela Delegacia Virtual – https://portalcidadao.ssp.se.gov.br/DelegaciaVirtual .