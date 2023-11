Equipes do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), cumpriram os mandados de prisão contra um homem e uma mulher, investigados por golpes milionários numa plataforma online. O casal atuava com a venda de cursos, em que convenciam as vítimas a fazer apostas e investimentos dos quais nunca tiveram retorno. A ação policial foi divulgada nesta sexta-feira, 24.

De acordo com a delegada Maria Pureza, as investigações tiveram início em 2022 e foram intensificadas em 2023. O golpe envolvia cursos de apostas. “Diante do apurado, ficou evidenciado que o casal apresentava propostas em cursos para ensinar a fazer apostas. A partir daí, as pessoas eram convencidas a instalar robôs para fazerem apostas, que eram garantidas como certas e com lucro 100%”, detalhou.

Progredindo na fraude, os investigados fizeram um evento divulgado em redes sociais. “Eles comunicam que os investimentos seriam transformados em criptomoedas e, a partir daí, criaram uma plataforma utilizando um influenciador digital para que a ideia deles fosse melhor aceita, para garantir a credibilidade da fraude que eles estavam aplicando, além de angariar mais investimentos”, acrescentou a delegada.

Ainda segundo Maria Pureza, em abril deste ano, quando os investigados passaram a tentar resgatar o valor investido, houve a negativa. “Causando a partir daí o conhecimento por parte dos investidores que tinham sido vítimas de golpe. Tudo foi muito bem acompanhado na investigação, inclusive pelas postagens nas redes sociais com uma vida bastante luxuosa”, complementou.

Ambos estão sendo indiciados por crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. “As investigações ainda estão em andamento, pois a apuração policial não terminou com a prisão deles. É importante que as vítimas compareçam à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. É importante ressaltar que toda a proposta de ganho além do imaginável provavelmente é acobertada por uma fraude”, pontuou Maria Pureza.