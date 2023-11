Na última quarta-feira, 1º, na Grande Aracaju, a Coordenadoria de Polícia Civil da Capital (Copcal) prendeu uma mulher de 47 anos, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido no ano de 2018, por tráfico e associação ao tráfico.

Segundo a delegada Nalile Castro, coordenadora operacional da Copcal, a detenção ocorre dentro da Operação Pré-Caju 2023, que segue até a próxima segunda-feira, 6. “A Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol) identificou que a procurada estaria no circuito da festa, de modo que deflagramos essa ação para efetuar sua prisão antes do início do evento”, disse a delegada.

Ainda de acordo com a delegada, os órgãos da Segurança Pública de Sergipe vêm trabalhado de forma integrada, com ações preventivas e de inteligência, objetivando trazer um ambiente mais seguro para o público.

Após o cumprimento do mandado de prisão, a mulher foi conduzida a uma delegacia da Polícia Civil e permanece custodiada, à disposição do Poder Judiciário.