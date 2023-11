A tecnologia do reconhecimento facial tem sido utilizada para identificar pessoas com mandados de prisão e restrições com a Justiça.

Notadamente, a informação divulgada antecipadamente, diminuiu sobremaneira os casos de crimes violentos em toda a área do Pré-Caju.

Duas pessoas com mandados de prisāo foram localizadas e presas nos dois primeiros dias do Pré-Caju.

Sobre o caso da condução e verificação de uma mulher na tarde deste sábado (04), houve uma grande similaridade apontada pela identificação facial com uma outra pessoa, que possuia mandado de prisão em aberto.

A tecnologia não tem 100% de precisão se realmente é a pessoa apontada no banco de mandados, por isso a necessidade de uma verificação minuciosa.

Ela foi encaminhada por uma equipe da Policia Militar para a Delegacia de Turismo, onde foi feita a checagem final e, posteriormente, a liberação. Caso a denunciante tenha percebido excessos, as Corregedorias estão à disposição para apurar qualquer denúncia.