Equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), prendeu um homem suspeito de envolvimento em uma dupla tentativa de homicídio que ocorreu no dia 7 de outubro, no bairro Olaria, em Aracaju. A prisão ocorreu nesta quarta-feira, 13.

Segundo as investigações, o crime foi motivado por vingança, e o alvo era apenas uma das vítimas, mas a outra pessoa estava junto e foi atingida pelos disparos.

Diante das provas colhidas na apuração policial, o DHPP representou pela prisão temporária do suspeito, que foi decretada pela Vara Criminal e cumprida nesta quarta-feira.

As investigações prosseguem para esclarecer outras circunstâncias do crime, e o preso será encaminhado à audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.