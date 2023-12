Equipes do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) prenderam um homem suspeito de agredir o motorista de um ônibus coletivo e danificar o veículo no Conjunto Bugio, Zona Norte de Aracaju. O fato foi registrado nessa terça-feira, 12.

Os policias foram acionados para verificação da denúncia de que um passageiro ficou insatisfeito com a negativa de um motorista de ônibus coletivo em seguir viagem e passou a agredi-lo. Ainda de acordo com a informação, o agressor danificou a janela do veículo com uma pedra.

Após o ocorrido, o homem foi contido por funcionários da empresa de ônibus. Com a chegada dos policiais militares, o suspeito foi encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas legais.

Fonte: Ascom PM/SE