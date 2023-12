Policiais civis da Delegacia de Ilha das Flores recuperaram uma motocicleta roubada no Povoado Cajueiro, município de Muribeca. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira, 15. O veículo foi devolvido ao proprietário.

De acordo com o delegado João Victor, o crime ocorreu no dia 7 de novembro de 2021. “O boletim de ocorrência foi registrado no dia seguinte e foi fundamental para localizar o proprietário da motocicleta e devolver o veículo”, explicou.

Ainda conforme o delegado, a motocicleta foi encontrada sem placa e com o chassi raspado. “Recebemos informação de que um homem estava tentando vender uma moto no povoado Bolivar, em Ilha das Flores”, revelou.

“Segundo a informação, essa motocicleta seria roubada. Os policiais foram até o local, fizeram a consulta e constataram que, realmente, a moto era roubada”, acrescentou o delegado João Victor.

Em continuidade à ação policial, o Instituto de Criminalística (IC) também foi acionado. “Acionamos o IC para fazer a perícia, e foi constatado que se tratava da moto que havia sido roubada em Muribeca”, finalizou o delegado.