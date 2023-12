Militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) apreenderam 33kg de maconha em Aracaju. A ação, realizada nessa segunda-feira, 4, resultou nas prisões de três pessoas suspeitas de tráfico ilícito de entorpecentes.

Os policiais do BPChoque faziam rondas no Bairro São Conrado, na Zona Sul da capital, quando notaram que dois homens consumiam entorpecentes dentro de um veículo. Diante do flagrante, os militares revistaram o carro e encontraram 12 tabletes de maconha.

Questionada sobre o fato, a dupla informou que estava em deslocamento para o Bairro Santo Antônio, na Zona Norte de Aracaju, com a finalidade de entregar a droga para uma terceira pessoa.

Após as informações, os policiais foram ao endereço informado e localizaram o terceiro suspeito.

No local onde ele estava, os agentes apreenderam mais 54 tabletes de maconha, uma balança de precisão e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Os três homens foram presos por suspeita de tráfico ilícito de drogas e encaminhados à delegacia com os 66 tabletes de maconha, totalizando cerca de 33 kg do entorpecente.

Fonte: Ascom PM/SE