Policiais do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem que estava com mandado de prisão em aberto. O fato ocorreu no Conjunto Almirante Tamandaré, em Aracaju, na última quinta-feira, 21.

Durante patrulhamento, os militares realizaram consulta, via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), e constataram uma pendencia em relação ao cumprimento de um mandato de prisão de um homem.

Assim, o suspeito foi levado à Delegacia para as devidas providências.

