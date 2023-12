Militares do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) cumpriram dois mandados de prisão contra um homem que estava foragido da Justiça da Bahia. Ele é suspeito de aplicar golpes que juntos somam um prejuízo de aproximadamente R$ 400 mil. A prisão ocorreu nessa terça-feira, 26, no bairro Porto Dantas, em Aracaju.

De acordo com as informações policiais, os militares realizavam ações de policiamento ostensivo pelas ruas de Aracaju, quando receberam uma informação de que um foragido da justiça baiana estaria em um condomínio no bairro que fica na Zona Norte de Aracaju.

Diante da informação sobre a localização do foragido da Justiça da Bahia, os militares foram até o local informado para dar cumprimento aos mandados de prisão. No local, o suspeito foi localizado, confirmou que tinha conhecimento dos mandados de prisão em aberto e recebeu voz de prisão.

O caso foi encaminhado para a Central de Flagrantes e todas as demais medidas legais foram tomadas.