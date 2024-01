Em torno de 9kg de cocaína foram apreendidos em ação policial do Departamento de Narcóticos (Denarc) no bairro Soledade, na Zona Norte de Aracaju. O caso ocorreu no último sábado, 6.

De acordo com as informações policiais, o Denarc recebeu informações sobre uma movimentação suspeita em um terreno baldio na rua Benjamin Constant.

Diante da denúncia, os policiais foram ao local e, lá, encontraram os entorpecentes que estavam em um saco coberto por pedaços de madeira.

A Polícia Civil solicita que informações que possam levar à autoria do crime sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181.