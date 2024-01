Policiais do Departamento de Crimes contra o Patrimônio (DepatriI) cumpriram o mandado de prisão definitiva contra um homem condenado pelas práticas dos crimes de roubo de veículo e estelionato em site de vendas. A ação policial ocorreu nessa terça-feira, 23.

Após ser condenado pela prática de roubo de um veículo, o preso foi beneficiado pela progressão para o regime aberto. Todavia, tendo praticado o crime de estelionato, foi decretado novo mandado de prisão contra ele.

Com os levantamentos feitos pelos policiais do Depatri, foi possível identificar que o foragido estava trabalhando em uma oficina localizada no bairro Santo Antônio, na capital, local onde foi preso.

O preso será encaminhado para audiência de custódia.