Policiais civis da Delegacia de Itaporanga D’ajuda prenderam um homem de 38 anos, procurado pela justiça desde 2018 pelo crime de roubo a mão armada. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 15.

De acordo com as investigaçõs, o homem era considerado procurado pela Justiça há aproximadamente seis anos, quando foi condenado definitivamente em processo que respondia pelo crime de roubo majorado com uso de arma de fogo.

O fato pelo qual o investigado foi condenado foi um roubo ocorrido no Povoado Nova Descoberta, Zona Rural de Itaporanga D’Ajuda.

O preso foi apresentado em audiência de custódia e posteriormente encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá custodiado à disposição da Justiça