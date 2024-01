Policiais civis da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Estância (DAGV) cumpriram o mandado de prisão contra um homem investigado por tentativa de estupro. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira, 24.

De acordo com as informações policiais, a vítima relatou que um homem tentou estuprá-la na porta de casa. Ela resistiu ao ato violento, e não houve a consumação do ato. Porém, a vítima apresentava lesões físicas decorrentes das agressões praticadas pelo autor da tentativa de estupro.

As violências físicas e a tentativa de estuprar a vítima só foram cessadas porque o investigado correu ao perceber que havia outra pessoa passando na rua instantes após a agressão praticada contra a vítima;

Na DAGV, a vítima fez o reconhecimento do investigado e foi constatado que oautor do crime estava há muito tempo realizando furtos na região.

A Polícia Civil representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Judiciário. Com a prisão, o investigado já se encontra à disposição da Justiça.