Na manhã dessa quinta-feira, 25, a Delegacia de Simão Dias prendeu dois suspeitos em flagrante por roubo. Segundo a apuração policial, ambos invadiram a casa da vítima e subtraíram alguns pertences.

Além disso, o morador, que conhecia os suspeitos, resistiu e acabou sendo agredido com um pedaço de madeira na cabeça. O homem necessitou de atendimento médico.

Após o denúncia do fato, a Delegacia de Simão Dias iniciou as investigações e localizou os dois autores da ação criminosa. Em interrogatório, ambos confessaram a autoria do crime e relataram que os produtos roubados foram vendidos. Eles revelaram ainda que a quantia obtida foi usada para adquirir entorpecentes.

Através de consultas, foi verificado que os dois presos possuem diversos registros criminais também de natureza patrimonial.

Com a prisão em flagrante, os presos foram encaminhados para a audiência de custódia e estarão à disposição da Justiça