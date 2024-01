No final da tarde dessa quarta-feira, 10, a Delegacia do município de Malhador prendeu em flagrante um homem suspeito do crime de adulteração de sinal de veículo automotor.

Durante diligências de investigação, os policiais civis identificaram uma motocicleta e, ao realizarem a consulta da placa do veículo, perceberam que as informações constantes no sistema eram divergentes.

Diante da verificação, os policiais fizeram a abordagem e também perceberam que o chassi do veículo encontrava-se com a numeração suprimida.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia, e se encontra à disposição da justiça.