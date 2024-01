Durante esta terça-feira, 2, militares do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) apreenderam 13 kg de substância ilícita do tipo cocaína, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Aracaju.

Os policiais realizavam patrulhamento de rotina, pela região do loteamento Pau Ferro, quando receberam a informação de que na localidade estava sendo notado um grande fluxo de pessoas comprando e consumindo drogas.

Com base na denúncia, a equipe deslocou-se até o endereço e fez a verificação da denúncia, constatando que, além dos 13 kg de cocaína, o lugar abrigava ainda uma prensa hidráulica, uma balança de precisão, plástico filme e um documento de identificação.

Os materiais apreendidos foram encaminhados ao Departamento de Narcóticos de Sergipe (Denarc) para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE