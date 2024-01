Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam mais de 6kg de entorpecentes no município de São Cristóvão, na tarde da última terça-feira, 23. Durante a ação, um homem foi preso por suspeita de tráfico ilícito de drogas.

Os policiais receberam a informação de que havia um homem comercializando entorpecentes no Povoado Brasilinha e foram verificar o fato. No local indicado na denúncia, a equipe do BPRp percebeu o suspeito na varanda de uma casa.

Assim que percebeu a presença dos militares, o homem tentou entrar no imóvel para evitar a abordagem policial. Na fuga, o suspeito deixou cair três tabletes de maconha que estavam dentro da bolsa.

Diante da ação, os policiais interceptaram o suspeito e o acompanharam até os fundos da residência, onde ele confessou que escondia mais cinco tabletes de maconha, 1kg de cocaína e duas balanças digitais. No total, foram apreendidos mais de 6kg de entorpecentes.

O homem foi preso em flagrante e confessou que realizava tráfico de drogas há cerca de quatro meses. Durante o relato, ele também afirmou que utilizava veículos de aplicativos e motoboys para distribuir os entorpecentes.

O caso foi encaminhado à delegacia para o devido prosseguimento das investigações.

Fonte: Ascom PM/SE