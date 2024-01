A Força Tática do 11º Batalhão da Polícia Militar (11º BPM) prendeu um motociclista que transportava drogas entre as cidades de Itapicuru (BA) e Tobias Barreto (SE), na tarde do último sábado, 6.

O suspeito foi abordado logo após cruzar a divisa entre os dois estados. Ele ainda tentou fugir pela contramão de direção, mas acabou detido.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram porções de cocaína e crack dentro da cueca do infrator. Ele confessou que saiu do Povoado Morcego, em Itapicuru, para entregar as drogas na cidade sergipana. Os militares ainda apreenderam uma balança de precisão com suspeito.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Tobias Barreto.

Fonte: Ascom PM/SE