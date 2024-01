Equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam um homem suspeito do crime de violência contra a mulher no município de Lagarto, Centro Sul do estado. O fato foi registrado nesse domingo, 28.

Os policiais do 7º BPM foram acionados para verificar a denúncia de que um homem havia agredido a companheira no Povoado Açu Velho.

Durante o atendimento à ocorrência, a vítima informou aos policiais que estava em casa, quando foi agredida fisicamente pelo companheiro.

O suspeito permanecia bastante alterado e foi preso em flagrante ainda no local.

Fonte: Ascom PM/SE