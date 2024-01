No início da tarde desta quarta-feira, 3, a Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) prendeu um homem por crime previsto na Lei Maria da Penha, no Bairro Industrial, Zona Norte de Aracaju. O suspeito é ex-companheiro da vítima.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo quando foi acionada, pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para atender a uma ocorrência de violência doméstica.

Durante o deslocamento, os militares encontraram o possível autor, que não negou o fato.

Segundo a denunciante, eles estão separados, e o homem foi até a casa do seu atual companheiro, proferiu palavras de ameaça, e esboçou estar portando uma arma de fogo.

Diante do caso, os envolvidos foram encaminhados ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV) para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE