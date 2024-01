Policiais militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam uma mulher suspeita de tráfico ilícito de drogas. O fato aconteceu na última terça-feira, 02, no bairro Ponto Novo, na capital sergipana.

A ocorrência teve início quando moradores denunciaram uma suposta confusão em um condomínio. Ao verificar a situação denunciada, a equipe policial constatou que havia substância semelhante à cocaína, bem como uma balança de precisão e embalagens plásticas, em cima da mesa do apartamento de um dos envolvidos.

Após o flagrante, a proprietária do imóvel negou ser dona dos entorpecentes e acusou o próprio companheiro, que no momento não estava presente no local.

Assim, a suspeita foi encaminhada à Delegacia Plantonista para serem adotadas as medidas que o caso requer.

Fonte: Ascom PM/SE