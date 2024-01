Nesta quarta-feira, 10, militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) recuperaram uma motocicleta com restrição de roubo no Bairro Ponto Novo, Zona Sul da capital.

Segundo informações policiais, a equipe patrulhava no bairro e visualizou uma motocicleta estacionada entre dois veículos, com a placa virada.

Diante da situação, foi realizada uma consulta via Ciosp, onde ficou constada a restrição de roubo.

O veículo foi encaminhado à Central de Flagrantes para procedimentos cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE