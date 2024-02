O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou o homicídio que ocorreu no dia 15 de outubro de 2023, em Nossa Senhora do Socorro. A identificação do suspeito foi divulgada nesta quinta-feira, 15.

De acordo com as investigações, no dia do crime, a vítima – um homem – foi morto no Conjunto Jardim. A vítima foi morta com golpes de faca, na casa do suspeito.

O suspeito do crime foi identificado como João Victor de Santana Bezerra e se encontra foragido. A motivação para o crime teria sido tráfico de drogas.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à localização do suspeito sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181).