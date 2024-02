Um investigado por dois feminicídios foi encontrado durante operação conjunta entre as delegacias de Tobias Barreto e Canindé de São Francisco, Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) e 4° Batalhão da Polícia Militar (4º BPM). A ação policial ocorreu nessa terça-feira, 27. Ele reagiu ao cumprimento do mandado de prisão e acabou morrendo ao reagir à chegada dos policiais.

De acordo com as informações policiais, os feminicídios aconteceram em um bar do bairro Agrovila, às margens da rodovia SE-230, em Canindé de São Francisco, na noite do dia 9 de novembro de 2014. As vítimas foram a companheira do investigado – morta no dia do próprio aniversário – e a irmã dela.

Em levantamentos policiais e troca de informações entre as polícias Civil e Militar, as equipes identificaram que o investigado estaria se escondendo em Poço Verde, após cometer crime de ameaça em Tobias Barreto.

Conforme o levantamento policial, na Delegacia de Atendimento a Grupo Vulneráveis (DAGV) de Tobias Barreto, ele respondia a três inquéritos policiais – recentes, abertos em fevereiro deste ano – por ameaça e vias de fato.