Com o objetivo de combater o tráfico de drogas e roubos na região do Vale do Cotinguiba, foi deflagrada uma operação no município de Maruim. A ação policial ocorreu na manhã desta quinta-feira, 8.

De acordo com as informações policiais, um investigado foi preso até o momento. A operação teve como objetivo cumprir 11 mandados de busca e apreensão.

Na operação, foram apreendidos arma e drogas. O material apreendido foi encaminhado à delegacia, onde as investigações seguem em andamento.

Participaram da operação a Delegacia Regional de Maruim; as delegacias de Laranjeiras, Riachuelo, Rosário do Catete, Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci); Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core); Polícia Militar; Guarda Municipal de Maruim; Guarda Municipal de Aracaju; e canil da Guarda municipal de Aracaju.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação e à prisão de suspeitos de tráfico de drogas na região sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181).