Militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) prenderam um passageiro de veículo por aplicativo que transportava uma pistola calibre 380 com quatro carregadores. O flagrante de porte ilegal de arma de fogo ocorreu na tarde do último sábado, 3, na região do Bairro Robalo, na Zona de Expansão de Aracaju.

Conforme as informações policiais, o suspeito foi preso por volta das 16h, logo depois de tentar fugir de uma blitz que estava sendo realizada na Rodovia SE-050, mais conhecida como Rodovia dos Náufragos.

A pistola e os carregadores, contendo 26 munições, foram encontrados durante a revista veicular. Além disso, também foram apreendidas porções de cocaína e maconha, que estavam na mochila do suspeito de ser o dono da arma.

O homem apontado como responsável pelo armamento responde a processo criminal por homicídio e estava sendo monitorado pela Justiça, por meio de tornozeleira eletrônica.

Já o motorista do automóvel, afirmou que havia sido solicitado através de um aplicativo de transportes para efetuar uma viagem, da Rodovia dos Náufragos até o Loteamento Novo Horizonte, em Nossa Senhora do Socorro.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE